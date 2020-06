Lavoro emergenza Covid-19: prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto

Il Governo Conte ha prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto per evitare una “strage” di lavoratori.

Il lavoro è al centro dell’Agenda politica del Governo Conte, che ha concesso ulteriori quattro settimane delle 9 previste dal Decreto Rilancio.

Come confermato dal Premier Giuseppe Conte, l’Esecutivo interviene con un decreto legge sugli ammortizzatori sociali coprendo il potenziale “buco” nel ricorso alla CIG in questa fase di piena emergenza Covid-19.

Conte al punto stampa a Villa Pamphilj ha anticipato che c’è un progetto molto sfidante:

“una fiscalità di vantaggio diffusa per tutta il Mezzogiorno per poter attirare imprese”.

Lo stesso Premier ha sottolineato:

“Non consentiremo licenziamenti e l’aumento della disoccupazione.

A differenza di altri governi, noi non lasciamo i lavoratori. Non li abbandoniamo per strada, non consentiamo che siano licenziati”.