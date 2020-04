Lavoretti per Pasqua, le idee più simpatiche da fare a casa con i più piccoli

Anche se la settimana Santa quest’anno sarà in piena emergenza coronavirus, non priviamo i bambini della gioia di realizzare i lavoretti per Pasqua.

Non sono necessari grandi materiali per poter realizzare i lavoretti di Pasqua. Con questo articolo, ti daremo noi qualche idea divertente da mettere in pratica con i più piccoli.

Una Pasqua insolita

Quest’anno ci troveremo a vivere una Pasqua insolita, lontano dai nostri affetti e senza gite fuori porta. Ai bambini, però, non neghiamo la gioia di realizzare i lavoretti di Pasqua. Del resto, avendo tanto tempo libero da dover passare per forza di cose, a casa ci permetterà di avere quello necessario a liberare un po’ di creatività. Dopo averli realizzati, potranno essere utili per addobbare un albero di Pasqua oppure per decorare la tavola della domenica. L’occorrente? Cartoncino, pennarelli, stoffa, spago e ovviamente colla e qualche uovo. Vediamo insieme qualche idea divertente da realizzare con materiali che già abbiamo in casa.

Le nostre 3 idee

Un lavoretto di Pasqua immancabile è sicuramente quello delle uova decorate. Per poterle realizzare servono dei gusci di uova vere che andranno svuotate servendoci di un ago. Dopo averle lavate per bene, le uova potranno essere decorate dai più piccoli con l’aiuto di pennarelli e colori a tempera. Per far asciugare il colore sarà necessaria qualche ora, dopodicché le uova potranno essere posizionate in un cestino per abbellire la tavola di Pasqua.

Per il prossimo lavoretto, servirà il cartoncino del rotolo della carta igienica ed un cartoncino grazie ai quali potremo realizzare un simpatico coniglietto pasquale. Sul rotolo, si disegnano gli occhi, la bocca, il naso e il corpicino del coniglietto. Dal cartoncino si ricaveranno orecchie e zampette che andranno incollati sul rotolino. Ed ecco un simpatico coniglietto che può diventare un segnaposto per la tavola della domenica di Pasqua.

Le uova possono diventare anche un bellissimo festone. In questo caso, le uova dovranno essere disegnate e ritagliate dal cartoncino. Ognuna di essa verrà colorata a piacere. Successivamente, verranno realizzati due fori, uno per lato, da cui si può far passare lo spago che le terrà insieme.