Lavare il viso con l’aceto di mele, ecco perché dovresti farlo tutte le mattine

Lavare il viso con aceto di mele ogni mattina per ridurre gli inestetismi della pelle: purifica i pori e riduce l’acne! Perfetto per pelli miste e grasse.

Lavare il viso ogni mattina con l’aceto di mele vi darà una pelle più pulita e senza imperfezioni, è semplicissimo!

Quotidianamente bisogna pulire la pelle del viso per liberarla dal sebo in eccesso e dall’inquinamento accumulato sui pori.

Usare l’aceto di mele è una soluzione naturale e green per attuare una skin-care chimicamente non aggressiva e molto efficace!

Perché pulire il viso con l’aceto di mele?

L’aceto di mele è usato in cucina principalmente e viene ricavato dal sidro o dal mosto delle mele. Le mele schiacciate e spremute vengono fatte fermentare e si ottiene così l’aceto di mele.

Ottimo sulle insalate e presente in tutte le cucine è un alleato perfetto nel combattere gli inestetismi della pelle.

Ha un’alta percentuale di acidità e per questo motivo non bisogna mai berlo assoluto, rischieremmo di bruciare gola ed esofago!

Per prendersi cura del viso utilizzando l’aceto di mele dovrete utilizzarne circa una tazzina e diluirlo in 2 bicchieri di acqua. Così l’acidità dell’aceto sarà mitigata dall’acqua e la pelle non si irriterà.

Dovete usarlo tutti i giorni al mattino per lavarvi il viso! La grana della pelle saròìà visibilmente migliorata ed i vantaggi che otterrete sono:

ridurrete l’acne

asciugarete i brufoli infiammati

ridurrete la visibilità delle macchie sul viso

sgrassarete le parti del viso dove la pelle tende ad essere grassa o mista

regolerete la produzione di sebo

Consigliamo di utilizzare un aceto di mele non raffinato biologico, pressato a crudo e non filtrato oltre che pastorizzato.

Come lavarsi il viso correttamente con l’aceto di mele

Ricordiamo di non usare l’aceto di mele assoluto, diluitelo sempre con l’acqua o la pelle si irriterà fortemente: 1 parte di aceto e 3 di acqua.

Vi serviranno:

1 tazzina da caffè di aceto di mele

2 bicchieri di acqua del rubinetto

Mettete in una ciotola acqua e aceto, mescolate e poi lavatevi il viso tenendo gli occhi chiusi. Alla fine potete tamponare con un asciugamano pulito per asciugarvi.

