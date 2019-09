Il lavaggio delicato è dannoso per l’ambiente: si perdono più microfibre

Spesso utilizziamo il lavaggio delicato per i nostri capi in microfibra ma gli esperti ci dicono che è il più dannoso per l’ambiente, dato che disperde maggiormente le microfibre

A darci questi risultati è uno studio inglese, che ci rivela come il lavaggio delicato consumi una maggior quantità d’acqua e aiuti a rilasciare più fibre sintetiche dei nostri abiti. Questo provoca un incremento delle micro plastiche nell’ambiente.

I risultati della ricerca inglese

Se non volete diffondere nell’ambiente microfibre sintetiche, non utilizzate lavaggi delicati. Questi sono i risultati di una recente ricerca inglese che ha dimostrato come i lavaggi delicati e a mezzo carico sono estremamente dannosi per l’ambiente. Gli studiosi dell’Università di Newcastle dopo numerosi test svolti su differenti modelli, possono dire che un ciclo standard, rilascia 800 mila microfibre in meno di media. Per questo, si dovrebbe utilizzare un ciclo delicato, esclusivamente se necessario e se gli abiti sono di fibre naturali.

Il responsabile dello studio è il microbiologo professor Grant Burgess. Egli ha spiegato che nel leggere i risultati il team ha avuto sorpresa. Infatti si pensa che un lavaggio delicato, possa portare ad una maggior cura dei capi, cosa che invece non si verifica:

“Se lavi i tuoi vestiti con un ciclo di lavaggio delicato i vestiti rilasciano infatti molte più fibre di plastica. Queste sono microplastiche, poliestere. Non sono biodegradabili e possono accumularsi nel nostro ambiente”.

Il problema delle microfibre

In uno studio svolto in passato dall’International Union for Conservation of Nature, le micro plastiche primarie nei nostri mari, sono composte per il 35% delle microfibre. La colpa è dei nostri abiti composti da tessuti in materiale in acrilico e poliestere. Quindi non possiamo sottovalutare lo studio dell’Università di Newcastle, che vede una dispersione annua di circa 13 milioni di tonnellate di plastica, sostanza che viene dispersa nei nostri mari. Il problema delle microfibre diventa quindi primario, visto che circa un terzo delle micro plastiche deriva dai nostri abiti.

Come funziona la dinamica dei lavaggi delicati

In un lavaggio delicato e a mezzo carico richiede maggior quantità d’acqua, che bagna maggiormente i vestiti rispetto ai lavaggi standard. Questo meccanismo per tutelare gli abiti, porta in realtà ad estrarre le fibre di poliestere dai tessuti creando danni. Questo ci viene spiegato dai ricercatori, che ricordano come le industrie degli abiti, compresi quelli low cost, producono oltre 42 milioni di tonnellate di fibre sintetiche annualmente. Il loro lavaggio porta al rilascio di microfibre tra le 500mila e 6milioni.

Questo studio, sembra quindi smentire quanto detto in precedenti ricerche, che consigliavano l’uso di lavaggi delicati. Bisogna però dire che alcuni produttori di lavatrici, stanno equipaggiando i nuovi modelli con i filtri per le microfibre.