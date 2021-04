Laura Torrisi in ospedale, problemi all’utero: il ritorno della malattia

L’ex compagna di Pieraccioni è tornata in ospedale: problemi all’utero per Laura Torrisi. Gregoraci e altre vip le danno forza.

La bella Laura Torrisi, 41 anni, è stata costretta a tornare in ospedale. L’attrice ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico, ed è stato quindi necessario un ricovero. E’ stata proprio lei a raccontare il momento di down sui social, con un post in cui prova a farsi coraggio nonostante la sorte avversa.

In molti non sanno che Laura lotta da anni contro l’endometriosi, patologia che purtroppo affligge almeno 3 milioni di donne in Italia.

Laura Torrisi in ospedale: ritorna la malattia

Il commento di Laura Torrisi sui social è apparso molto preoccupante per i fan:

“Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo. Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare. La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8… Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!

A gennaio l’ex di Pieraccioni reso nota la malattia ai follower. Nei giorni di Capodanno, Laura è stata ricoverata per un’operazione chirurgica delicata:

“Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo”

Sui social ha poi anche ringraziato tutti quelli che si sono presi cura di lei:

Volevo ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero”.

Tantissimi i commenti di vicinanza a Laura, colleghi e le colleghe del mondo hanno provato a darle sostegno anche solo virtualmente. Andrea Dianetti, Melissa Satta, Costanza Caracciolo, Sandra Milo, Massimo Bisotti, Jane Alexander, Nina Palmieri, Paola Turani, Elisabetta Gregoraci e Cristina Chiabotto hanno subito mostrato il loro sostegno.

La malattia di Laura

L’endometriosi è la presenza di endometrio, mucosa che naturalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero. Può affliggere le donne già alla prima mestruazione (menarca) e accompagnarla fino alla menopausa.

Solo nel nostro paese a soffrire di endometriosi è il 10-15% delle donne in età riproduttiva: la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire.

La diagnosi non è semplice e avviene dopo diversi e costosi esami. Ovviamente, sono gravi anche le ripercussioni psicologiche per la donna.