Laura Torrisi ricoverata in Ospedale: la verità sulla malattia

Laura Torrisi preoccupa i fan con il suo ultimo post sui social. L’attrice catanese è stata ricoverata in ospedale, la verità sulla malattia.

Laura Torrisi è una delle attrici italiane più apprezzate dagli italiani, ai quali è nota non solo per la sua indiscussa professionalità e bellezza, ma anche per la sua relazione e collaborazione col celebre regista e attore toscano Leonardo Pieraccioni sino al 2014, dal cui amore è nata la piccola Martina.

Di recente l’amata attrice, ha rivelato sui social di aver trascorso un ‘capodanno alternativo’ in ospedale, avendo subito l’ennesimo intervento a causa del male contro cui combatte da tempo.

Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Il ricovero in ospedale

Come si evince dall’ultimo post e le ultime Stories pubblicate sui social, Laura Torrisi si è dovuta sottoporre ad un nuovo e delicatissimo intervento chirurgico.

Dimessa di recente, l’attrice sicula rivela i dettagli relativi alla sua esperienza in ospedale consumatasi a cavallo della fine del 2020 e l’inizio del 2021.

L’operazione subita, la terza in 10 anni, è stata necessaria per contrastare l’endometriosi e un leiomioma dell’utero, ‘una malattia subdola che varia da donna a donna’, ha spiegato l’artista.

Un’intervento molto delicato dal quale man mano sta cercando di riprendersi osservando qualche settimana di riposo. Poi i ringraziamenti ai suoi ‘angeli custodi’, medici, infermieri e chirurghi:

‘Ai miei angeli custodi […] per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero’

ha scritto la Torrisi nel augurare a tutti un felice e sereno 2021.

Il dolcissimo gesto della sua piccola martina

Tornata a casa, la sua piccola Martina ha commosso mamma Laura e suoi followers con un dolcissimo gesto.

La figlia della Torrisi e Leonardo Pieraccioni ha fatto un dono molto speciale alla sua mamma che in questo momento ha bisogno di riposo e cure.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

La piccola Martina ha infatti regalato all’attrice i suoi due pupazzi preferiti, i quali avranno il compito di vegliare su di lei quando non ci sarà a casa:

‘Tieni mamma, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro a te’

ha detto la bambina alla sua mamma dolcemente, emozionando non solo lei ma anche il pubblico tutto, che ha augurato a Laura Torrisi di rimettersi presto in forma.