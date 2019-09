Laura Torrisi, chi è l’ex di Pieraccioni: carriera, vita privata e figlia

Il profilo di Laura Torrisi, l’attrice ed ex moglie di Pieraccioni, ora concorrente di Amici Celebrities

Chi è Laura Torrisi

Nasce a Catania, il 7 dicembre del 1979.

Nel 1998 partecipa alla cinquantatreesima edizione di Miss Italia, arrivando tra le finaliste. Nello stesso anno, ottiene una piccola parte nel film Il signor Quindicipalle. L’anno successivo compare nel film Lucignolo, con la regia di Massimo Ceccherini.

Nel 2006 raggiunge la popolarità, come concorrente della sesta edizione del Grande Fratello. L’anno dopo, ottiene il suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo in Una moglie bellissima, film di Leonardo Pieraccioni, con cui quale inizia una storia d’amore.

Nel 2009 esordisce come attrice sul piccolo schermo per la miniserie L’onore e il rispetto – Parte seconda, diretta da Salvatore Samperi e Luigi Parisi, in onda su Canale 5.

Nel 2010 torna sul grande schermo, con la commedia Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, dopo di che recita nella miniserie di Canale 5 Il peccato e la vergogna.

Nel 2012 è nel cast de L’onore e il rispetto – Parte terza (reciterà anche nella parte quarta), e in quello della seconda stagione del Il peccato e la vergogna.

Nel 2015 esordisce come co-conduttrice del programma Mistero Adventure, in onda su italia 1. Nel 2017 recita ne Le tre rose di Eva e in Sacrificio d’amore. Dal 2018 è protagonista della seconda stagione di Furore – Il vento della speranza.

Laura Torrisi è una delle protagoniste di Amici Celebrities, il nuovo programma di Canale 5 che riprende il format del celebre talent show di Maria De Filippi.

Vita privata e curiosità

Laura Torrisi è molto sportiva: oltre ad avere la cintura marrone di Karate, è stata arbitro di calcio.

Dal 2007 Laura è stata fidanzata con il regista Leonardo Pieraccioni, con cui, il 13 dicembre 2010, ha avuto una figlia, Martina. La relazione tra i due è terminata in modo consensuale nel 2014.

Dall’aprile del 2017 la Torrisi è impegnata con l’ex pilota di rally Luca Betti.