Laura Pausini ha perso negli ultimi tempi molti chili. La cantante ha rivelato di aver seguito una dieta normale, ma sul web si parla di ‘gocce miracolose’

L’immagine della cantante Laura Pausini, uno dei volti più noti del panorama musicale Italiano, è stata sfruttata a fini di lucro e, come se non bastasse, anche senza previa autorizzazione della donna.

Pare proprio, infatti, che il suo volto sia stato utilizzato a fini di pubblicità ingannevoli sul web ed in particolare sui canali più utilizzati per il raccoglimento dei like, le money virtuali che permettono di guadagnare con i social.

“Scopri il metodo di laura per diventare magre”

Chiosava il post falso, dopo aver postato la foto di Laura e, poco sotto a destra la foto di un volto sbiadito e delle gocce “miracolose”:

“Sono diventata magra mangiando tutto cio’ che volevo. mi hanno aiutato delle gocce che mi ha consigliato il mio dietologo”.

Questo il testo che avrebbero falsato di Laura Pausini.

Laura Pausini, per lei non è la prima truffa

Non è la prima volta che il volto di un noto personaggio televisivo viene utilizzato per attrarre profitti, truffando la gente. Laura, infatti, appena scoperta l’ignobile faccenda, si è subito giustificata con il suo immenso seguito su Instagram.

La cantante afferma di non aver mai autorizzato nessuno di questi utilizzi pubblicitari e avverte che i suoi legali, appena venuti a conoscenza da lei dell’assurda vicenda, si sono prontamente messi al lavoro per trovare e denunciare i soggetti responsabili, scovandoli uno per uno.

“Come tantissime di noi, anche io ho fatto delle diete e so solo una cosa: non consiglierei mai a nessuna donna di iniziare una dieta senza il necessario controllo medico. non fidatevi mai di chi tenta di arricchirsi sulle vostre debolezze”.

Laura non vuole lanciare messaggi sbagliati

Insomma, Laura Pausini ci ha mostrato ancora una volta che il suo volto può essere utilizzato solo esclusivamente per delle giuste campagne e per portare avanti delle giuste cause.

Lancia il messaggio che solo un medico ha il potere e il dovere di consigliare cosa fare e cosa non, nessun flaconcino di gocce dimagranti o cose del genere. Brava Laura!