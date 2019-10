Laura Pausini bollente, l’abito si alza troppo, curve burrose scoperte: la foto fa il giro del web

View this post on Instagram

Buongiorno! Oggi ho un bel po’ di cose da fare, ma sono felice. E voi? Cosa fate oggi? Hoy es un día muy ocupado, pero estoy feliz… ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis hoy? Today is a very busy day, but I'm happy… what about you? What do you do today? Hoje é um dia muito ocupado, mas estou feliz… e você? O que voce faz hoje? Aujourd'hui est une journée très chargée, Mais je suis heureuse… et vous? Vous faites quoi aujourd’hui? Photo: @leandroemede #Happy #Felice #Smile #Pink