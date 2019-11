Laura Pausini irriconoscibile, bionda e magrissima: cambio look radicale per la cantante

View this post on Instagram

Una sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno. Una hermana es la que te da su paraguas en la tormenta y después te acompaña a ver el arcoíris. A sister is the one who gives you the umbrella in the storm and then she come with you to see the rainbow. Uma irmã é quem lhe dá seu guarda-chuva na tempestade e depois o acompanha pra ver o arco-íris. Une sœur est celle qui vous donne le parapluie dans la tempête et vous emmène ensuite voir l’arc en ciel. (Karen Brown) Photo: @paolocartaofficial #Sorelle#Sisters #Hermanas #Love #Autunno Oggi #SantaSilvia – Buon onomastico!