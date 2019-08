Laura Pausini piccante casalinga, forme morbide in mostra: lo scatto provocante fa il giro del web

View this post on Instagram

Una delle cose che mi piace più fare quando sono in vacanza, è andare al supermercato e poi preparare qualcosa di speciale per i miei amici e la mia famiglia… e a voi piace? Una de las cosas que más me gusta hacer cuando estoy de vacaciones es ir de compras y preparar algo especial para mis amigos y mi familia… y a ti, ¿te gusta? One of the things I like to do the most when I'm on vacation, is to go to the supermarket and then prepare something special for my friends and family… do you like it? Uma das coisas que eu mais gosto quando estou de férias é ir ao supermercado e depois preparar algo especial para meus amigos e minha família… Y você, você gosta? Une des choses que j'aime le plus en vacances est d'aller au supermarché puis de préparer quelque chose de spécial pour mes amis et ma famille… et vous, ça vous plaît? Photo: @paolocartaofficial #holiday #passion #supermarket #fashion