La celebre cantante ha colpito nel segno con il suo ultimo scatto, diventato virale, in cui si mostra completamente nuda a letto.

Laura Pausini attira l’attenzione dei followers su Instagram con uno scatto davvero piccante!

Laura Pausini posta una foto piccante e accende i followers

Conosciamo tutti Laura Pausini, cantante di successo che dagli anni ’90 si è imposta nel mondo discografico italiano e internazionale.

L’artista è anche desideratissima dagli uomini, che sui social mettono spesso in evidenza la sua bellezza e la sua estrema sensualità.

La cantante pare marciarci sopra e capita posti foto piccanti che provocano i suoi followers e li spingono a lasciare commenti particolari alla donna.

Alcune volte si è sfociati anche nel cattivo gusto, ma la Pausini ha sempre rimesso i più discoli al proprio posto!

Adesso, la donna ha pubblicato l’ennesimo scatto bollente, che ha attirato l’attenzione di tutti sul web.

La cantante sul letto senza veli, fan increduli

Laura Pausini si mostra senza veli nel suo ultimo scatto, postato su Instagram poche ore fa.

La donna si è fatta fotografare mentre è a letto e indossa soltanto uno smalto nero e un bracciale vistoso.

Per il resto, la donna appare completamente nuda, avvolta soltanto dalle lenzuola bianche del suo letto.

La foto è diventata immediatamente virale e ha fatto il pieno di like in pochissime ore. Tra i commenti più condivisi dai follower:

“Laura sei stupenda, buongiorno bellezza italiana!”

Laura Pausini è una vera e propria icona di stile e punto di riferimento per i suoi fan internazionali, che la adorano per il suo talento, ma anche per la sua indubbia sensualità.