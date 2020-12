Laura Pausini crolla, il drammatico sfogo: ‘Non ce la faccio più così’

La celebre cantante di Faenza è crollata. Laura Pausini si mastra sempre forte ma poche ore fa si è lasciata andare ad un triste sfogo.

Laura Pausini è tra le artiste più amate dal pubblico italiano.

Dopo la recente polemica scoppiata a seguito delle sue parole nel giorno della morte di Diego Armando Maradona, venuto a mancare nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, è ritornata sotto i riflettori.

Laura Pausini ha pubblicato infatti poche ore fa, un lunghissimo messaggio sui social.

Un momento difficile e triste per la cantante, la quale è stata inondata dal grande affetto del suo pubblico. Ecco che cosa è accaduto.

Il triste sfogo sui social

Come per ogni volto noto, i propri fan rappresentano una seconda grande famiglia con cui condividere i propri momenti di felicità ma anche di profonda tristezza.

E’ così anche per Laura Pausini che di recente ha pubblicato sul sul profilo social un lunghissimo post in cui esterna tutta la sua tristezza e tutta la sua malinconia.

Un periodo difficile per lei, come lo è per tutti sottolinea la cantante originaria di Faenza. Il lunghissimo messaggio è accompagnato da alcune foto che risalgono alla sua vacanza invernale dello scorso anno.

Attimi felici che oggi nella situazione attuale sembrano ‘ancor di più un privilegio’ averli vissuti in compagnia della sua bellissima famiglia.

Laura Pausini: ‘Mi manca tutto’

In un momento storico come questo dove viviamo prevalentemente tra le quattro mura della propria abitazione e si esce esclusivamente in mascherina, manca l’aria.

‘Mi manca tutto’ rivela la celebre artista: ‘il respiro a polmoni aperti’ e ‘la libertà di poter fare e di poter abbracciare, di correre verso un amico e dirgli ti voglio bene’.

Cose che prima della pandemia tutti davano per scontato ed ora sono linfa vitale per lei come per tutti ribadisce e conclude malinconica Laura Pausini.