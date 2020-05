La confessione della star italiana Laura Pausini sulla sua malattia: “Lo sapeva solo Pippo Baudo”.

Una delle artiste più amate di sempre è, senza alcun dubbio, Laura Pausini. La sua carriera ha avuto inizio da giovanissima ed è riuscita, sin da subito, a conquistare milioni di fan in tutto il mondo grazie alla sua straordinaria voce. In una passata intervista rilasciata a Deejay Chiama Italia, la cantante si è lasciata andare in una triste confessione su un determinato periodo della sua vita: la malattia.

Laura Pausini, confessione malattia

In questo momento difficile per il nostro Paese, Laura Pausini è riuscita ad intrattenere i suoi fan tramite dirette con la sua voce e il suo incredibile talento. E’ amatissima anche per il suo modo di essere: è una persona senza filtri. Una caratteristica che i fan adorano e che la rende autentica e trasparente.

Secondo quanto riportato dal sito Yes Life, In una passata intervista, la nota cantante ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita: la scoperta della malattia e l’aiuto del suo caro amico, Pippo Baudo.

Le parole della cantante

La cantante ha voluto condividere con i fan un momento particolarmente difficile della sua vita. In una passata intervista, Ospite a Deejay Chiama Italia, ha raccontato di essere stata malata non aggiungendo altri dettagli in merito a questo triste periodo.

“Questa esperienza mi ha traumatizzata, mi ha segnata”.

Tra le persone che l’hanno sostenuta c’è anche Pippo Baudo. L’artista ha poi aggiunto:

“Pippo mi ha portata in Austria per farmi guarire”

Ha poi consigliato di stare sempre attenti alla propria salute che è la cosa più importante.

