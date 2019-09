Laura Pausini col pancione sul palco, l’annuncio ai fan: il commovente scatto della cantante ricordando la dolce attesa

La strepitosa cantante in dolce attesa, Laura Pausini pubblica una foto del suo pancione e fa commuovere i suoi affezionati fan

La bellissima Laura Pausini è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano e ed europeo. Laura infatti con le sue canzoni e con la sua voce, fa sognare il mondo intero. La sua voce inconfondibile infatti, la rendono unica e speciale proprio per questo che Laura è molto acclamata e amata dai suoi fan, tanto da riempire sempre ogni data dei suoi tour.

Laura Pausini incinta

La bravissima Laura Pausini oltre ad essere una delle più acclamate, è anche una delle cantanti social più seguite.. La donna infatti è molto attiva sui social e proprio nelle ultime ore, ha pubblicato una foto che ha fatto emozionare e commuovere i suoi affezionati fan. A quanto pare infatti Laura pubblica spesso e volentieri momenti della sua giornata con i fan, momenti insieme alla sua piccola Paola e altri nello studio di registrazione. Proprio in queste ultime ore infatti, Laura ha postato una foto di lei stessa in dolce attesa. Una foto bellissima che in molti hanno apprezzato tantissimo e hanno amato molto.

Laura Pausini il dolce ricordo

La foto pubblicata dalla cantante ha destato però molto stupore tra i fan. Pare infatti che Laura abbia postato una foto che la ritrae un po diversa. In effetti, la cantante si ritrae con un bel pancione in vista, ma in realtà non è altro che una foto di qualche anno fa. La Pausini infatti, ha pubblicato uno scatto dove, in uno dei suoi concerti, era incinta della sua piccola Paola.

La bella cantante infatti si è fatta prendere dai ricordi nostalgici della dolce gravidanza. Una bimba molto attesa nella sua famiglia, che le ha regalato gioia e felicità. La stessa infatti lo ricorda con una foto pubblicata sui social durante la famosa festa dedicata ai suoi fan e sotto il dolce ricordo scrive:

“Sono già passati 7 anni dal #CelesteParty, dove annunciavo al mio fan club @laura4u_official che aspettavo Paola. Che giornata indimenticabile!”.

Anche se sono passati sette anni, la bella cantante ha voluto ricordare un momento speciale e dolce insieme ai suoi amatissimi fan.