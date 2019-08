Laura Freddi ‘Mi sono chiusa in casa per un anno’: la verità dopo la nascita di Ginevra

Laura Freddi ‘Mi sono chiusa in casa per un anno’: la verità...

La showgirl romana, Laura Freddi, parla del periodo immediatamente dopo la nascita della sua bambina. Ecco cosa ha detto ai microfoni del programma radiofonico “Io le donne non le capisco“.

L’intervista a Laura Freddi

La showgirl romana, divenuta famosa intorno agli anni ’90 grazie alla partecipazioni di molti programmi di successo come Non è La Rai e Striscia la Notizia, ospite del salotto radiofonico di Sonia D’Agostino, ha parlato a cuore aperto della sua nuova vita. Durante l’intervista radiofonica nel programma “Io le donne non le capisco” si è lasciata andare ad alcuni confessioni sul suo compagno, Leonardo D’amico e la loro bambina, la piccola Ginevra.

Nel dettaglio la soubrette romana ha parlato dell’inizio della storia d’amore con il suo compagno ed ha precisato che tra loro non è scattato immediatamente il cosiddetto ‘colpo di fulmine‘. Laura Freddi infatti afferma che il loro rapporto si è costruito sul reciproco scambio delle idee e la scoperta di interessi comuni. Insieme hanno costruito un puzzle di cose e valori importanti e lentamente si sono innamorati. Durante l’intervista, non può fare a meno di parlare della sua piccola Ginevra, ecco cosa ha detto.

La verità dopo la nascita di Ginevra

La nascita della bambina ha stravolto la vita della showgirl romana. Nel dettaglio, Laura Freddi ha affermato che oggi è felice di essersi dedicata alla vita di mamma dopo anni di lavoro in tv: