Laura Freddi in lacrime ‘Le spegnevano le sigarette addosso’: il pensiero alla figlia in diretta

Laura Freddi sconvolta scoppia in lacrime a ‘La Vita in Diretta’. Un’orribile ingiusti e il pensiero alla figlia Ginevra che ha pochi mesi

Ospite questo pomeriggio, 25 Giugno a ‘La Vita in Diretta Estate’, Laura Freddi, oggi mamma di una bellissima bambina di 17 mesi, la piccola Ginevra. La sua adesso è una vita completa e felice, con accanto il suo compagno. Quando partecipò al Grande Fratello vip rivelò proprio di avere il grande sogno della maternità. Il nuovo sguardo da mamma le ha pero permesso di sviluppare una sensibilità maggiore. A proposito di un caso di cronaca agghiacciante, la showgirl ha rivelato il suo pensiero.

Laura Freddi scoppia in lacrime: ‘Penso a mia figlia’

Laura Freddi è stata chiamata, in questo frangente, a commentare l’ennesimo efferato omicidio che ha condotto a morte prematura una bimba di soli 8 mesi, Jolanda.

La bambina, affetta da una patologia neurologica, come è noto veniva maltratta dai genitori, e secondo quanto emerso dall’autopsia sarebbe stata strangolata dal padre, indagato per ‘omicidio’.

Un epilogo agghiacciante a cui normalmente si reagisce già con rabbia, scalpore e incredulità, ma viene sentito in maniera particolare da chi come Laura Freddi è genitore di un bimbo piccolo.

La Showgirl infatti nell’affrontare il caso della piccola, brutalmente assassinata nel salernitano, non riesce a trattenere le lacrime, pensando a sua figlia Ginevra.

La Freddi incredula come tutti del resto, non riesce a spiegarsi come un genitore possa arrivare a compiere dei gesti così efferati giustificandosi dicendo di preferire il ‘figlio maschio’. La showgirl scoppia così in lacrime aprendosi ad uno sfogo quasi straziante:

‘Io ho la pelle d’oca. Io non so… Mi viene da piangere per questa bambina. Un angelo, ma come è possibile’

poi prosegue:

‘Sentir dire che spegnevano delle sigarette su questa bambina di 8 mesi. Ma non si può pensare… Ma che genitori siete? Io non lo so, io non ho parole’

poi il pensiero alla sua piccola Ginevra di 17 mesi:

‘Io penso alla mia piccola di 17 mesi… Non si può. Un padre che preferisce un figlio è giustificato e può fare una cosa del genere?’

La Freddi e il duro attacco al padre di Jolanda

Il clima in studio si fa poi teso, quando Laura Freddi, annebbiata dalla rabbia per il caso della piccola Jolanda, fa un duro attacco al padre della piccola, che come già detto è indagato per il suo omicidio:

‘Subito in prigione, subito dentro, arrestatelo per favore! Non si può sentire una cosa del genere […] non ho parole. Non so voi’

Dopo il caso di Jolanda è stato poi affrontato un’altro caso assai delicato, quello di Eleonora Bottaro, deceduta a 17 anni per aver rifiutato le chemio perchè ‘plagiata’ dai genitori che credevano alle cure alternative del ‘Metodo Hamer’.

Laura Freddi si mostra al quanto scettica asserendo che probabilmente anche i genitori a loro volta possano essere stati ‘convinti’ da qualcun’altro: