Laura Freddi, l’amore per Bonolis ‘Mi sarebbe piaciuto continuare insieme’: la confessione a Vieni da me

Ospite questo pomeriggio a ‘Vieni da Me’ nel salottino di Caterina Balivo l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’, Laura Freddi.

L’ex velina si è concessa ad una lunga intervista nel corso della quale è stata ripercorsa la sua carriera e la sua vita privata attraverso numerosi aneddoti.

Un’intervista leggera e frizzante, molto gradita dal pubblico il quale è rimasto entusiasta di quanto trattato nel corso dei botta e risposta con la padrona di casa.

Nel corso della lunga intervista interrotta dalla piacevole interruzione telefonica della celebre attrice Ambra Angiolini, la quale ha voluto ricordare i tempi di quando insieme hanno lavorato ad ‘Italieni’, Laura Freddi ha voluto parlare del suo rapporto professionale col noto giornalista Maurizio Costanzo.

Un rapporto lavorativo non semplice, ma intenso e costruttivo, al quale deve la professionista che è oggi, nonostante le tante lacrime versate. Ecco quanto rivelatp l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ in merito:

‘Abbiamo passato dei periodi in cui non ci parlavamo. Ma con la sua perseveranza e il suo lavoro mi ha sbloccato. Lui mi ha sempre rimproverato di non essere molto ambiziosa’