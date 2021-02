Laura Cremaschi, tutta bagnata in FOTO: il dettaglio non passa inosservato

La bellissima Bonas di Avanti Un Altro ha stupito tutti sui social, con uno scatto diventato immediatamente virale.

Laura Cremaschi è da tempo lontana dalla televisione, ma è molto attiva su Instagram, dov’è seguita da quasi 1 milione di followers.

Lì delizia i suoi seguaci con scatti di una sensualità disarmante. La donna è davvero molto piccante e provoca spesso i maschietti che la seguono da anni.

Una foto in particolare sta facendo il giro del web e non solo per l’immensa bellezza della Cremaschi, ma anche per un piccolo dettaglio che non è affatto passato inosservato.

Il successo di Laura Cresmaschi

Laura Cremaschi è diventata nota al grande pubblico di Mediaset quando ha ricoperto il ruolo di Bonas nella trasmissione di Paolo Bonolis.

In seguito, ha partecipato come concorrente a Pechino Express e come tentatrice a Temptation Island 2018.

Oggi è una vera e propria regina del web ed è seguitissima su Instagram grazie ai suoi scatti che fanno sempre il pieno di likes.

Poche ore fa, una foto ha conquistato tutti ed è diventata virale su internet.

La foto conquista il web

Laura Cremaschi ha postato una foto che ha stupito i fan: la Bonas indossa un costume da bagno striminzito, che mette in evidenza il suo décolleté esplosivo.

Laura ha la gambe immerse in piscina e l’acqua la bagna fin sopra le cosce.

La foto è accompagnata da una didascalia davvero poetica:

“Un falco posato su un ramo non ha paura che il ramo si spezzi… perché la sua fiducia non è riposta nel ramo… ma nelle sue ali! Ricordati di essere un falco 🦅 🦅🦅”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

L’immensa bellezza della Cremaschi ha conquistato il pubblico, ma è un altro il dettaglio che è saltato all’occhio di molti.

Laura, infatti, ha dedicato il pensiero al falco, ma ha postato l’emoticon dell’aquila. La showgirl si sarà accorta dell’errore?