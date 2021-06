Laura Cremaschi il buco nel bikini mostra troppo: lo scatto bollente blocca il traffico social

La Cremaschina Nazionale torna ad incendiare i social con uno scatto dalle sfumature bollenti: ”Una splendida musa”

Tra gite in barca e bagni di sole in un mare cristallino, la modella, sta godendo di qualche giorno di puro relax dopo un’intera stagione televisiva che l’ha vista protagonista al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti nell’iconico game show di Canale 5.

La Regina del Web di ”Avanti Un Altro” è tornata così, poche ore fa sui social con uno scatto ”da infarto”. Scopriamo tutti i dettagli.

Il buco nel bikini manda in visibilio i social

E’ tempo di vacanze anche per la bella showgirl, la quale pochissime ore fa ha stuzzicato le fantasie dei suoi followers con le sue forme mozzafiato.

Dalla bellezza disarmante, Laura Cremaschi è immortalata, mentre baciata dal sole si concede un bagno fresco al mare lontana dal caldo della città. Il costumino striminzito bianco mette in risalto le sue curve prorompenti.

In particolare a dominare la scena è il decollète, strizzato dalla parte superiore del bikini, il quale bucato al centro lascia intravedere chiaramente le sue rotondità, lasciando i fan senza fiato.

Il post sui social

Amatissima e seguitissima sui social, vanta oltre 1 milione di utenti, i quali ogni giorno la sostengono e la supportano con il loro calore e il loro affetto.

Sono oltre 29mila i like ottenuti dal suo ultimo scatto in pochissime ore e centinaia di commenti in cui il pubblico maschile e femminile non ha potuto non omaggiare la bellezza e la sensualità di Laura Cremaschi, paragonata ad una ”musa” e una ”dea” dell’Olimpo Greco scesa in terra, data la perfezione della sua siluette.

Da lasciare senza respiro!