Laura Cremaschi, intimo in mostra al ristorante: la Bonas dà scandalo

Una foto che in pochi minuti ha fatto subito il pieno di like quella di Laura Cremaschi. La bellissima modella ha mostrato l’intimo a pranzo.

L’ex valletta di Paolo Bonolis continua ad attirare l’attenzione sui social con delle foto che mostrano i suoi profili migliori ma che suscitano talvolta anche delle polemiche.

Questa volta la Cremaschi ha voluto giocare con le sue curve prorompenti mostrandosi in un dolcevita tutt’altro che coprente.

Laura Cremaschi al ristorante con trasparenze pericolose

La ex Bonas di Avanti un altro continua a collezionare like e followers sui social. Laura Cremaschi ha un corpo che di certo non passa inosservato. La bellissima valletta del programma seguitissimo di Bonolis ha mostrato le sue grazie sui social accentrando l’attenzione dei fai su un particolare piuttosto evidente.

La bella Cremaschi, infatti, ha voluto festeggiare il suo sabato al ristorante gustando un bel piatto di tagliatelle alla bolognese.

Niente di strano sembrerebbe, ma Laura ha voluto farlo con un look che se da un lato ha fatto collezionare alla showgirl un mucchio di like, dall’altro attirano alcune critiche più o meno giustificabile.

Laura, un vulcano di sensualità

I suoi scatti accumulano sempre tantissimi like e commenti e non è difficile capire perché: un volto e un corpo come il suo attirano l’attenzione di tantissimi uomini. La bellissima Laura mostra attimi di vita quotidiana ma anche e soprattutto foto shooting molto particolari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Ovviamente non sono mancati, sotto lo scatto seducente, commenti ironici:

‘Ma le mangi?’

In effetti con una linea come la sua è difficile credere che la modella si conceda sgarri del genere.

Laura, come moltissime colleghe, sicuramente segue una dieta bilanciata e fa molta attività fisica soprattutto se di tanto in tanto si concede delle piccole debolezze.