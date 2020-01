‘Prima due volte al giorno, ora…’ Il sesso per Laura Chiatti e Marco Bocci, dopo l’arrivo dei figli

Laura Chiatti la bellissima attrice romana, fa una rivelazione bollente sulla sua vita privata con Marco Bocci, ecco cosa ha detto

La bellissima attrice romana Laura Chiatti è tornata a far parlare di se, questa volta a metterla sotto i riflettori è stata un intervista rilasciata dalla stessa.

Laura Chiatti:” Dopo il matrimonio le cose cambiano”

La bella Laura Chiatti sposata da tempo con il bellissimo attore Marco Bocci ha fatto una rivelazione davvero bollente. I due infatti dopo una relazione ricca di passione hanno avuto ben due figli Enea e Pablo. Ma come ha affermato la bella Laura la sua vita, dopo la nascita dei suoi bambini è cambiata totalmente. L’attrice infatti ospite nella bellissima trasmissione di Bianca Guaccero a Detto Fatto ha rivelato infatti che ci sono stati molti cambiamenti nella sua via, non solo lavorativa, ma sopratutto in quella privata.

Laura Chiatti e la sua vita privata

La giova infatti ospite a Detto Fatto è stata intervista da Bianca Guaccero dove hanno parlato della vita sentimentale della bella Laura. L’attrice però ha confessato che oggi con la nascita dei suoi bambini, le cose tra lei e Marco sono leggermente cambiate. In passata la giovane aveva fatto sapere in un altra intervista che la sua vita amorosa con Marco era molto attiva ma oggi le cose sembrano essere affievolite. Pare infatti che per Laura sia solo un lontano ricordo quello di lei con suo marito in cui dedicavano quasi due volte al giorno al piacere fisico.

“Vi dirò la verità, era una battuta, fu mal interpretata perché mi chiesero questa cosa ma io risposi: “Molto più di due volte al giorno”… Quando poi ci sono i figli tutto un po’ cambia, diciamo che invece di due al giorno diventano due la settimana, ecco”.

Nonostante ciò sembrano che i due siano ancora follemente innamorati