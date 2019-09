Laura Chiatti ‘Ritorno di fiamma’ con Francesco Arca: il post pubblicato accende la fantasia dei fan

La bellissima Laura Chiatti e l’ex Francesco Arca di nuovo insieme? I fan in delirio per una foto sui social che lascia intendere molto. Ecco cos’è accaduto

Il ritorno di fiamma tra Laura Chiatti e Francesco Arca pare confermato, i fan ne sono sicuri. Ma cosa è successo?

Il talento e la bellezza di Laura sbarcano a Venezia

La biondissima Laura Chiatti ha da poco compiuto 37 anni e la sua bellezza sembra crescere con il tempo.

Non è solo bella però, i suoi numerosi talenti quasi non si contano più: dal canto, al ballo passando per le passerelle e sicuramente per il grande e piccolo schermo.

Alcuni dei film più importanti che l’hanno vista nel cast sono Mai + come prima, L’amico di famiglia di Sorrentino, Io tu e Lara di Verdone.

Nel 2013 l’artista dagli ipnotici occhi verdi ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo duettando con Albano ed incantando tutti con la sua voce.

Laura da sempre infatti ama cantare e in una divertente intervista di qualche mese fa con Mara Venier a Domenica In ha confessato di avere un debole per il cantante Mal.

All’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia Laura dunque non poteva proprio mancare e ed i fan non vedevano l’ora di poterla ammirare sul Red Carpet in tutta la sua eleganza.

La foto social ed i fan che notano uno scambio di complimenti sospetto: Laura Chiatti e Francesco Arca di nuovo vicini dopo le smentite?

Oggi come previsto Laura è arrivata a Venezia in tutto il suo splendore ma senza il marito l’attore Marco Bocci da cui ha avuto i suoi splendidi bambini Enea 4 anni e Pablo 3.

I due legatissimi fin dal primo anniversario di matrimonio nel 2015 sono stati attaccati da paparazzi e giornalisti che diffondevano la notizia di una loro crisi.

A tali rumors Laura ha risposto in maniera diretta che il suo matrimonio stava in realtà andando a gonfie vele e via social per tranquillizzare i fan che erano in allarme.

Laura e Marco hanno inoltre superato un periodo molto duro dovuto ad una malattia che ha colpito l’attore e che li ha uniti ancora di più

La bella attrice ha però postato poche ore fa una foto che ha subito alimentato i dubbi: Laura è immortalata sul Red Carpet, raggiante in un lungo abito dorato che mette in risalto le sue forme.

Tutti i complimenti sono ovviamente per la sua bellezza ed un commento in particolare ha scatenato il delirio tra i fan che non hanno potuto fare a meno di commentare a loro volta

Stiamo parlando di Francesco Arca storico ex di Laura che da qualche tempo si vocifera si sia riavvicinato alla bella attrice. Alcune foto li hanno ritratti solo pochi giorni fa insieme in atteggiamento divertito e complice.

La smentita dei due è arrivata immediata e si è parlato di semplice amicizia anche perché all’incontro erano presenti anche i rispettivi partner di Laura e Francesco, cioè Marco Bocci ed Irene Capuano.

Tutto un grande equivoco allora?

Fino ad oggi i fan ne erano convinti ma dopo l’ultimo scambio di battute tra Francesco e Laura su Instagram non ne sono più tanto sicuri:

“La più bella a Venezia” “ amore grazie “

tra i fan immediato esplode il delirio :

“Ritorno di fiamma..altro che amicizia” “Non capisco questo rapporto ma la tua compagna non è gelosa di tutti sti complimenti che fai alla tua ex”

Di sicuro la fantasia dei fan si accende facilmente perché questi potrebbero essere semplici scambi di battute tra due amici anche considerato il fatto che essendo via social non sono segreti.

E’ certo però che l’intesa tra i due è molto forte e non sono pochi i fan che vedrebbero di buon occhio un ritorno di fiamma tra i due.

Non resta che aspettare per vedere se i diretti interessati commenteranno queste insinuazioni o preferiranno ignorare e coltivare l’amicizia senza intrusioni.