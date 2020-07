Il mondo si divide in due grandi categorie diametralmente opposte: chi ama la trash tv e chi la detesta. Laura Chiatti, brillante attrice di spessore nazionale e moglie di Marco Bocci, sembra appartenere alla prima categoria.

Estate: le temperature si alzano, il caldo diviene torrido e tutto sembra far passare la voglia di allontanarsi dal climatizzatore di casa propria. Quale miglior passatempo se non quello di guardare un bel film o un programma televisivo targato Maria De Filippi?

C’è chi preferisce rilassarsi sul divano di casa con tanto di gelato, seguendo la nuova edizione di Temptation Island e divorandone puntata dopo puntata. Il love game condotto da Filippo Bisciglia rappresenta per la celebre attrice Laura Chiatti una tra le sue più grandi debolezze.

La trentottenne umbra ha rilasciato una recente intervista al settimanale Chi, rivelando la sua predilezione per Temptation Island. Sembra che Laura Chiatti non si sia persa neanche un episodio del love game di Canale 5, che vedrà l’ultimo appuntamento stasera 30 luglio:

“Mi ha appassionato molto la coppia Ciavy e Valeria . Erano comici e drammatici al tempo stesso, nessuno dei due ha mai detto una cosa bella l’uno dell’altro… Ho cercato di rispondere attraverso Valeria ad una domanda che mi insegue da anni: come fai a credere ai tentatori quando è sfacciato che sono stati messi lì apposta per tentarti? Ci credi o fai finta di crederci perché è sempre meglio che tornare alla tua storia?”

Si dia al caso che Laura Chiatti abbia una passione spasmodica anche per un altro popolare show firmato De Filippi. Trattasi di Uomini e Donne e, nella fattispecie, del Trono Over:

“Io d’estate muoio un po’ senza Uomini e Donne, voglio sapere come procede tra Gemma e Nicola Vivarelli, non possono lasciarmi tre mesi in sospeso. Io amo Gemma perché ho amiche a 40 anni che sono disilluse mentre lei, a 70 anni, è ancora carica. Quando la guardo penso che il bello debba ancora venire”