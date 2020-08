Laura Chiatti, il costume troppo stretto fa esplodere le curve

Il costume maculato risalta perfettamente il suo fisico mozzafiato: Laura Chiatti incanta la rete con il suo ultimo scatto

Occhi magnetici e un fisico da far girare la testa. Stiamo ovviamente parlando di Laura Chiatti.

L’attrice ha condiviso su Instagram un nuovo scatto dove si mostra senza filtri e con indosso un costume che mette ben in evidenza la sua silhouette.

Laura Chiatti, bellezza al naturale

Di certo non ha bisogno di presentazioni. Laura Chiatti, infatti, è entrata nel mondo del cinema da giovanissima e sin da subito è riuscita a conquistare il pubblico per il suo immenso talento. Nel corso degli anni, l’attrice, originaria di Castiglione del Lago in provincia di Perugia, ha preso parte una serie di pellicole di successo.

E’ amatissima anche sul web dove vanta oltre un milione di fan che non si perdono mai un suo post. In queste ore, la moglie di Marco Bocci ha condiviso su Instagram un nuovo scatto che ha mandato in tilt il web.

Per quale motivo? Si mostra senza un filo di make up e distesa sul lettino intenta a prendere il sole. Lo sguardo dei fan è però catturato dal costume della nuova collezione firmata da Belen e Cecilia Rodriguez.

Il costume maculato incanta la rete

Come molti noti del mondo dello spettacolo, anche Laura Chiatti si sta godendo gli ultimi raggi di sole dell’estate 2020 insieme alla sua bellissima famiglia.

Nell’ultimo scatto infatti è distesa su uno sdraio, al sole, con un costume maculato addosso realizzato dalle sorelle Rodriguez, accompagnato dalla seguente didascalia:

“Grazie alle mie stelle per avermi deliziato di questa loro stupenda creazione” https://www.instagram.com/p/CEOjsW0nXPM/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

E’ superfluo affermare che le calza a pennello e mette ben in evidenza il suo fisico mozzafiato. Il post in questione ha collezionato un boom di like e commenti.