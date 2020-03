Marco Bocci e Laura Chiatti in quarantena: costretti in casa, ecco cosa fanno insieme

Marco Bocci e Laura Chiatti in quarantena: costretti in casa, ecco cosa...

Laura Chiatti e Marco Bocci, sorpresi in casa in quarantena, la coppia di attori si riprende con il cellulare, ecco cosa fanno

Laura Chiatti e Marco Bocci sono una delle coppie di attori più amati di sempre. La loro relazione a quanto pare va a gonfie vele nonostante la nascita dei loro bellissimi bambini. In una recente intervista a Verissimo infatti, Laura ha spiegato la relazione con Marco va sempre a gonfie vele, anche se la passione post matrimonio è andata un po a morire. Nonostante questo i due sembrano essere molto innamorati, anche in una situazione cosi difficile che sta colpendo l’Italia.

Laura Chiatti e Marco Bocci in quarantena

Come molti dei loro colleghi anche Marco Bocci e Laura Chiatti hanno deciso di mettersi in auto quarantena e di rispettare le misure di sicurezza che il governo ha imposto. L’Italia infatti in qusto periodo sta attraversando un momento molto difficile a causa dell’epidemia da Corona Virus. Il governo infatti proprio nelle ultime ore ha disposto le misure di sicurezza da rispettare, ovvero stare a casa e non avere contatti con altre persone. Tutto questo per evitare il propagarsi del virus.

Laura Chiatti a casa con la famiglia

Gli stessi attori infatti hanno deciso di rispettare le regole imposte dal governo rimanendo a casa insieme alla loro bellissima famiglia. La stessa Laura Chiatti infatti proprio ieri, ha postato un video nelle instagram Stories, dove riprende la sua famiglia e il suo amato Marco mentre è alle prese con le faccende di casa:

“Approfittiamo della quarantena per i lavori domestici”, dice lui mentre viene ripreso al lavoro in giardino.

Essendo molto seguita sui social, raccomanda ai suoi fans di non spostarsi dalle loro abitazione per evitare eccessivi contagi.