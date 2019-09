Laura Boldrini, “Entro nel Pd”: spunta la motivazione che l’ha spinta a prendere questa decisione

Laura Boldrini stupisce tutti e dice addio a LeU abbracciando il Pd. La motivazione di tale gesto ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa è accaduto

Laura Boldrini, ex presidente della Camera ha preso una decisione drastica entrando nel Pd. Ecco le motivazioni di questa scelta.

La decisione dell’ex presidente della Camera

Tantissime le novità in casa del Pd e ora, dopo l’addio di Matteo Renzi e la sua svolta con un nuovo movimento – Italia Viva – è l’ora dell’ex presidente della Camera che decide di lasciare LeU per entrare nel Pd.

Dopo Beatrice Lorenzin ora anche lei entra a far parte della famiglia di Zingaretti, come si evince in una intervista esclusiva per Repubblica:

“vado con il pd perché vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che non si sentono rappresentati”

Evidenziando di voler recuperare la fiducia dei giovani che non vanno più a votare:

“è la destra peggiore di sempre, non è più tempo per i piccoli partiti e finiamo per estinguerci”

Le motivazioni della Boldrini

Secondo la deputata sono molte le motivazioni che l’hanno spinta ad affrontare e confermare questa sua scelta, ma tutte esulano dal fatto che Matteo Renzi non ci sia più.

Ha quindi sottolineato che durante le europee il suo voto di fiducia era andato proprio al Pd:

“ho atteso che fossero stati scelti i ministri e sottosegretari”

In modo che nessuno potesse pensare ad una sua manovra per ottenere uno dei posti assegnati ai suoi colleghi:

“rispetto l’uscita di renzi e del suo gruppo. voglio credere che all’impegno che ha preso di non indebolire il governo”

In tanti si sono fatti delle domande, credendo in qualche modo che l’ingresso della Boldrini potesse anche valere come il ritorno di alcuni ex Dem come Bersani. Per ora non è così ma in un attimo potrebbe nuovamente cambiare tutto.