Latte di cocco, ecco perché dovresti berlo tutti i giorni

Il latte di cocco ha delle proprietà benefiche incredibili oltre ad avere un delizioso gusto dolce e vellutato. Scopri perché dovresti berlo regolarmente!

Il latte di cocco è ricco di proprietà nutritive oltre ad essere una valida bevanda sostitutiva del latte vaccino.

Berne 1 bicchiere tutti i giorni apporta molteplici benefici alla salute! Ottimo per la cura della pelle, per aumentare il senso di sazietà e fonte di vitamine e grassi buoni ha un sapore dolce e piacevole al gusto.

Non confondetelo con l’acqua di cocco cioè il liquido semitrasparente racchiuso nella noce di cocco ancora verde. Il latte di cocco si ricava dalla spremitura della polpa di noci di cocco mature.

Le caratteristiche e le proprietà nutrizionali

Oltre ad essere una bevanda gustosissima, il latte di cocco è un alimento completo dal punto di vista nutrizionale.

Il latte di cocco al naturale ha un aspetto molto corposo e denso, il colore è bianco e non è facilmente bevibile! Per questo in commercio viene mitigato e allungato con acqua di cocco per renderlo maggiormente appetibile.

Ricco di fibre e minerali (potassio, fosforo, sodio e magnesio) questo latte è senza glutine e senza lattosio. Possiede una buona quantità di carboidrati e grassi, per questo si considera un alimento completo.

In commercio se ne trovano molte varietà:

più grasse (18-22% di grassi)

meno grasse (8-13% di grassi)

zuccherato o senza zuccheri aggiunti

al cioccolato o al caffè

Latte di cocco: i benefici per la salute

Ecco i benefici che otterrai bevendolo giornalmente:

Contiene acido laurico che aiuta il sistema immunitario a rinforzarsi. Le chitochine invece rendono la pelle più elastica e ringiovanita. Ti sentirai più sazio soprattutto se berrai la versione con una percentuale di grassi alta. Dirai addio alla stitichezza e al gonfiore intestinale. Ti farà e perdere peso: la versione con pochi grassi e poche calorie ti farà diminuire l’apporto calorico ingerito. Fa bene al cuore perché povero di colesterolo e regola lo zucchero nel sangue. Ottima fonte di grassi e carboidrati: per chi pratica sport è un pieno di carica ed energia. Reidrata i tessuti dall’interno e fare il bagno nel latte di cocco è una soluzione molto emolliente e salutare!

Leggi anche: Bevande vegetali sostitutive del latte