I 7 sorprendenti benefici nutrizionali del latte di cammello

Gli importanti benefici per la salute del latte di cammello includono la sua capacità di prevenire il diabete, migliorare il sistema immunitario, stimolare la circolazione, ridurre le reazioni allergiche, promuovere la crescita e lo sviluppo, proteggere da certe malattie autoimmuni e migliorare la salute del cuore.

Cos’è il latte di cammello

Il latte di cammello è stato il principale tipo di latte consumato da molte culture beduine per generazioni. Sebbene non ci sia in quantità quasi altrettanto abbondanti come il latte vaccino, presenta una serie di vantaggi rispetto a quest’ultimo, tra cui nutrienti più potenti e composti chimici migliori, anche se è più costoso.

Benefici del latte di cammello

Ecco i benefici per la salute del latte di cammello.

Gestione del diabete

Il latte di cammello ha una ricchezza di sostanze nutritive, inclusa l’insulina, che è un componente essenziale della salute umana. Il consumo di latte di cammello ha causato una significativa riduzione delle dosi di insulina nei pazienti diabetici di tipo 1, secondo un rapporto pubblicato sull’European Journal of Clinical Nutrition.

Aumenta l’immunità

Una ricerca pubblicata sul Journal of Dairy Research rivela che esiste un livello sorprendentemente alto di proteine ​​e altri composti organici nel latte di cammello, alcuni dei quali hanno potenti capacità antimicrobiche, che rafforzano il sistema immunitario.

Promuove lo sviluppo

L’alto livello di proteine ​​animali presenti nel latte di cammello, molte delle quali non si trovano nel latte di capra o di mucca, può aiutare a stimolare la corretta crescita e lo sviluppo delle ossa e dei sistemi di organi.

Le proteine ​​sono uno dei mattoni fondamentali del corpo e questo latte ne ha un alto contenuto. In realtà, in molte culture, è dato a neonati e bambini malnutriti in quanto può migliorare drasticamente la loro salute.

Questo latte è stato utilizzato anche come modo per prolungare i viaggi attraverso il deserto quando il cibo e altre bevande venivano a mancare.

Stimola la circolazione

L’alto contenuto di ferro trovato nel latte di cammello lo rende ideale per prevenire l’anemia.

Il ferro è un componente cruciale dei globuli rossi, il che significa che può aumentare la circolazione sanguigna e l’ossigenazione dei sistemi e delle estremità degli organi del corpo.

A seguito di parto, infortunio o periodo di malnutrizione, il latte di cammello può contribuire significativamente a migliorare la salute.