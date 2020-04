Latina, mamma porta la figlia neonata in ospedale: medici scoprono morsi e costole rotte

Scoperta choc dei medici dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una neonata con contusioni, morsi e costole rotte.

Aperta un’indagine sulla neonata di Latina, portata in ospedale dalla madre, alla quale i medici hanno riscontrato costole rotte, contusioni e morsi. La piccola è stata allontanata dalla famiglia.

L’arrivo in ospedale

“Mia figlia piange sempre”

è così che una donna di Latina ha giustificato la presenza in ospedale della sua bimba di appena 4 mesi. La donna ha accompagnato la piccola nel nosocomio Santa Maria Goretti di Latina, lamentando continui pianti della bimba.

Quello che i medici del nosocomio romano hanno scoperto ha dell’agghiacciante: la piccola aveva entrambe le costole rotte, una delle quali si era già saldata, diverse contusioni su tutto il corpo ed il segno di un morso sulla gamba sinistra.

Come evidenzia Fanpage, sono stati allertati anche i servizi sociali, che hanno deciso per l’allontanamento della piccola dalla sua famiglia, almeno finché l’intera faccenda non verrà del tutto chiarita.

I genitori della piccola hanno anche un’altra bimba, poco più grande di lei, ed i vicini li hanno descritti come una famiglia molto tranquilla.

Aperta un’indagine della Procura

La Procura, intanto, ha aperto un’inchiesta, per far luce sulla vicenda e chiarire se vi siano stati dei maltrattamenti sulla piccola, proprio in famiglia. La bimba si trova ora ricoverata in ospedale. Al momento delle dimissioni sarà trasferita in una struttura protetta, in attesa di chiarire quanto accaduto.

I sanitari hanno immediatamente allertato i servizi sociali, quando hanno notato le costole rotte, gli ematomi e le contusioni.

Le forze dell’ordine si stanno muovendo per capire il contesto familiare della piccola. Ascoltati anche i vicini ed i conoscenti della coppia che potrebbero aiutare a far luce sull’intera vicenda.