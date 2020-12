Last Christmas degli Wham, la canzone cult di Natale festeggia 36 anni di successi

Impossibile non conoscere la canzone cult di Natale ovvero Last Christmas degli Wham. Ma lo sapevate che compie ben 36 anni?

Sono 36 anni che ogni Natale intere generazioni ballano e festeggiano sotto le note di Last Christmas degli Wham!

Last Christmas compie 36 anni

È la hit delle feste natalizie che detiene il primato conquistando intere generazioni e che nessuno riesce a sostituire, nemmeno la tanto amata All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey o tutte le grandi canzoni di Michael Bublé.

La canzone portata al successo dagli Wham e che in qualche modo rende sempre omaggio al compianto George Michael, compie ben 36 anni. Anno dopo anno questa hit è stata la colonna sonora di tutte le persone a livello internazionale, entrando nel cuore e lasciando quel velo ci malinconia che solo durante le feste di Natale è giustificabile.

La canzone pubblicata nel dicembre del 1984, che ripercorre la vita di una coppia che si rivedere dopo un anno e che non sta più insieme. Un George Michael intenso, con la sua voce unica che mette in evidenza quei flashback di un amore oramai – forse – finito. Eppure quasi nessuno si rende conto del tempo che oramai è passato da quando gli Wham hanno lanciato la canzone di Natale, con un testo diverso dai tradizionali.

La hit più venduta e più ascoltata

Non c’è bisogno di evidenziarlo, ma questa è la canzone più venduta e ascoltata da 36 anni a questa parte. Grazie alla tecnologia attuale, il brano diventa anche quello più scaricato durante questo periodo sulle piattaforme.

L’anno scorso la Sony ha voluto festeggiare questo grande successo ristampandolo in edizione limitata su un vinile da collezione, per tutti gli appassionati e per chi vuole avere un pezzo di storia direttamente a casa. Da non dimenticare le tantissime cover che sono state realizzate negli anni come quella di Ariana Grande e Taylor Swift.

Non ci resta che augurare buon compleanno a questa hit che ha fatto e farà ancora la storia del Natale.