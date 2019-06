Lasse Matberg operato d’urgenza dopo l’incidente a Ballando con le stelle: “La situazione stava peggiorando”

Lasse Matberg operato al gomito questa mattina, le ultime notizie sul vincitore di Ballando Con Le Stelle

La compagna di ballo di Lasse Matberg ha rotto il silenzio ai microfoni di Vieni da Me e aggiorna sulle condizioni del ballerino, ecco cosa ha detto.

Lasse Matberg operato al gomito

Quest’oggi è andata in onda su RAI uno una nuova puntata di Vieni da Me, programma condotto da Caterina Balivo. Nell’appuntamento di oggi, lunedì 3 giugno 2019, tra gli ospiti anche Sara Di Vaira vincitrice di Ballando con le stelle 2019 con Lasse Matberg. Come è noto, venerdì è andata in onda la finale della trasmissione di Milly Carlucci che è stata indimenticabile per il giovane non solo per il suo trionfo ma anche per un infortunio durante una delle sue esibizioni.

Durante una presa, Lasse Matberg ha avvertito un forte dolore al braccio ma ha deciso comunque di continuare ad esibirsi. Dopo la vittoria, trasportato in ospedale, ha scoperto di avere il braccio destro rotto. Sara Di Vaira ha aggiornato i telespettatori sulle sue condizioni di salute.

Le parole di Sara Di Vaira

Intervistata dalla padrona di casa, la ballerina ha affermato che Lasse Matberg si è sottoposto ad un delicato intervento per ‘riattaccare’ il tendine. Un’operazione d’urgenza in quanto i medici le hanno spiegato che il giovane non avrebbe potuto aspettare domani per farlo, altrimenti il tendine si sarebbe potuto ritirare, peggiorando la situazione:

Sara Di Vari ha anche precisato che lei stella ha accompagnato il suo compagno di ballo all’ospedale e l’ha visto uscire dalla sala operatoria dolorante. Il dottore l’ha rassicurata affermando che l’intervento è andato bene e che sono riusciti a riattaccare il tendine.