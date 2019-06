Lasse Matberg, necessaria l’ambulanza dopo la puntata di Ballando con le stelle, il retroscena

Ballando Con Le Stelle:Lasse Matberg portato via dalla trasmissione di RAI Uno con l’ambulanza: ecco cosa è successo nella finale

Lasse Matberg, dopo il trionfo a Ballando Con Le Stelle , trasportato in ospedale con l’ambulanza. Ecco cosa è successo nella finale di venerdì.

Lasse Matberg portato via in ambulanza

Venerdì scorso è andata in onda su RAI Uno uno Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Questa nuova edizione del programma ha visto trionfare la coppia formata da Lasse Matberg e Sara Di Vaira. Dopo la vittoria, il vincitore è stato trasportato in ambulanza. Il motivo? Dopo ore di attesa, la compagna di ballo ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di TvBlog. Durante l’intervista Sara Di Vaira ha parlato dell’infortunio che ha colpito Lasse Matberg durante la sua ultima esibizione. Nella decima e ultima puntata del programma di RAI Uno, il vichingo si è fatto male in diretta ad un braccio a causa di uno strappo muscolare. Questo piccolo infortunio ha reso difficile portare al termine, nei migliori dei modi, le sue ultime esibizioni:

“Lasse è andato via con l’ambulanza. Spero non sia grave… penso si sia rotto il muscolo del braccio […] sono felice di aver vinto Ballando con lui, perché è una bellissima persona e sono sicura che lascerà per sempre un segno di sé ALL’INTERNO del programma”

La vittoria a Ballando Con Le Stelle

La compagna di ballo di Lasse ha poi commentato la sua vittoria affermando i due si sono allenati molto, cercando sempre di dare il meglio di loro. Sono riusciti a conquistare la vittoria grazie al supporto dei loro fan. Inoltre, l’ultima puntata ha registrato un record in termini di ascolti. Milly Carlucci ha portato a casa il 26% di share battendo nettamente le trasmissioni trasmesse venerdì sera su altri canali.