Lasciare i bambini piangere dalla nascita fino a 18 mesi non influisce negativamente sullo sviluppo del comportamento o sull’attaccamento.

I ricercatori dell’Università di Warwick hanno scoperto che i genitori che hanno lasciato piangere i propri bambini, questi ultimi avrebbero pianto di meno e per una durata più breve dai 18 mesi di età.

Bambini, lasciarli piangere non li danneggia?

I ricercatori dell’Università di Warwick hanno pubblicato Parental use of ‘cry it out’ in infants: No adverse effects on attachment and behavioural development at 18 months’ published in the Journal of Child Psychology and Psychiatry sul Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Nel documento trattano un problema di cui si discute, da decenni, sui siti web dei genitori e dai genitori, senza molte prove scientifiche: dovresti intervenire immediatamente quando il tuo bambino piange?

I ricercatori hanno seguito 178 neonati e le loro mamme per 18 mesi.

hanno ripetutamente valutato se i genitori intervenivano immediatamente quando il bambino piangeva o lasciavano che il bambino piangesse alcune volte o spesso.

Hanno scoperto che ha fatto poca differenza per lo sviluppo del bambino entro i 18 mesi.

In effetti, hanno scoperto che lasciare i bambini a piangere alcune volte – e spesso a 3 mesi – era associato a una durata del pianto più breve a 18 mesi.

L’abitudine del genitore che lascia il proprio bambino a “piangere” è stata valutata tramite rapporto materno a termine dei 3, 6 e 18 mesi e durata del pianto a 3 e 18 mesi.

La durata e la frequenza di agitarsi e piangere è stata valutata alla stessa età con il Questionario sul modello di pianto.

Quanto incide la madre nel processo del pianto?

La sensibilità della madre nell’interazione con il bambino è stata registrata e valutata a 3 e 18 mesi di età.

L’attaccamento è stato valutato a 18 mesi usando una procedura sperimentale standard gold.

Tale procedura valuta la sicurezza con cui un bambino è attaccato al caregiver principale durante gli episodi di separazione e riunione.

Lo sviluppo comportamentale è stato valutato mediante l’osservazione diretta in gioco con la madre.

Il processo si è svolto durante la valutazione da parte di uno psicologo e un questionario sui rapporti dei genitori a 18 mesi.

La conclusione

I ricercatori hanno scoperto quanto segue.

Se i genitori rispondono immediatamente o lasciano il loro bambino a piangere alcune volte, spesso non fa alcuna differenza sulla relazione a breve o lungo termine con la madre.

Ciò vale anche per il comportamento futuro dei bambini.

Questa “risposta differenziale” consente al bambino di imparare nel tempo ad autoregolarsi durante il giorno e anche durante la notte.

La dott.ssa Ayten Bilgin del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Warwick commenta:

“Solo due studi precedenti circa 50 o 20 anni fa avevano studiato se lasciare che i bambini” piangano “influenzi lo sviluppo dei bambini”

“Il nostro studio documenta la genitorialità contemporanea nel Regno Unito e i diversi approcci al pianto utilizzati“.