Partirà a breve l’atteso nuovo programma di attualità su La7, chi lo conduce e quando va in onda.

Il tanto annunciato nuovo programma della giornalista Myrta Merlino andrà in onda a partire da domenica 15 novembre, su La7.

L’Aria di Domenica, anticipazioni prima puntata

Il nuovo programma di La7 era stato annunciato già verso la fine della scorsa estate ed era stata proposta una sorta di prova generale con uno speciale dedicato a ripartenza delle scuole post lockdown.

Il nuovo programma si chiamerà “L’Aria di Domenica” prendendo dalla trasmissione che va in onda dal lunedì a venerdì sempre su La7 in fascia mattiniera.

Proprio la giornalista Myrta Merlino, già alla guida de “L’Aria che tira” porterà avanti anche questo progetto a cui tiene molto.

In un’intervista a La Verità la giornalista spiega perché si è scelta proprio la domenica come riporta Davide Maggio:

“La domenica è sinonimo di famiglia, perciò l’idea è far leva sulla familiarità che si è instaurata con il pubblico..”

La Merlino ha anticipato che il programma vanerà numerose novità nello stile, nella sceneggiatura per commentare con calma i fatti della giornata.

“#LAriadidomenica sarà diversa in tutto e per tutto dalla striscia settimanale, dalla scenografia, alla sigla. Commenteremo con calma i fatti della settimana”. Oggi ve ne parlo su TvMia✍️

#restiamoinsieme pic.twitter.com/O8c1A721vM — Myrta Merlino (@myrtamerlino) November 10, 2020

La giornalista Myrta Merlino in prima linea per l’attualità

La nuova sfida televisiva partirà il 15 novembre e proseguirà ogni domenica alle 14.00 su La7.

L’amatissima Myrta Merlino sarà al timone accompagnata da Gerardo Greco e Vauro.

Il programma, così come mostrato nel promo diffuso dalla rete ha lo scopo di avvicinare ancora di più i telespettatori alle tematiche di attualità, dando voce a timori e dubbi riguardo a quanto accade in, conseguenza del lockdown e dell’emergenza sanitaria e sociale.

“Non è il momento di stare soli. Stiamo assieme, facciamoci compagnia. Raccontiamo la politica, l’attualità, la cronaca, ma anche le vostre storie, le grandi e le piccole”.

La giornalista ha infatti l’abitudine di dare un taglio particolare alle sue trasmissioni: il pubblico la apprezza per la sua capacità di dar voce a tutti.

Myrta nell’edizione 2020 è stata tra le prime a continuare a condurre la sua trasmissione pur se in quarantena preventiva. La conduzione dal divano di casa è diventato un appuntamento fisso ed una scelta stilistica che ha avvicinato ancora di più i telespettatori.

Non resta dunque che sintonizzarsi su La7 tutte le domeniche alle 14.00 per apprezzare anche questo nuovo programma dal taglio giornalistico ma informale che si troverà a far da concorrente a “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata.