Il video per uno degli eventi sportivi più importanti al mondo, la Ryder Cup che nel 2023 verrà ospitata a Guidonia, è stato motivo di un altro strafalcione a firma di Virginia di Raggi. A cavalcarlo sono state tutte le forze politiche.

Il vortice di polemiche non si placa, nonostante il sopraggiungere delle spiegazioni della sindaca. “Un errore che non farebbe neanche un bambino delle elementari” dichiara Luciano Nobili di Italia Viva. Poi arriva lo sconcerto di Andrea Casu, segretario del Pd Roma, su come possa la prima cittadina romana non distinguere il monumento emblema della città dall’anfiteatro francese.

Il monumento sbagliato

Virginia Raggi tiene sempre attiva la propria pagina Facebook per raccontare ai cittadini i progressi e i successi della propria amministrazione.

Ma uno degli ultimi post, pubblicato qualche giorno fa, è stato letale per la sua immagine pubblica.

Si tratta del video per sponsorizzare la Ryder Cup Guidonia che avrà luogo al Marco Simone Golf & Country Club dal 29 settembre al 1 ottobre 2023.

Infatti nelle prime immagini scorre, seppure a gran velocità, l’immagine di una parte dell’anfiteatro di Nimes.

Come è finito lì il monumento sbagliato?

Un evidente errore dei comunicatori, che hanno ripreso una parte di un video, della durata di 5 minuti, presente sul sito della Federazione italiana golf.

La critiche

I commenti alacri e ironici hanno invaso i social e i politici non hanno mancato l’occasione per ribadire il loro dissenso all’amministrazione della sindaca pentastellata.

Il deputato Nobili lo reputa un record nella copiosa serie di “fallimenti, errori, gaffe e disastri” cui la Raggi avrebbe abituato i cittadini.

Ribadisce poi i meriti del proprio partito. Se il rinomato evento avrà luogo in Italia è solo “per la lungimiranza di Renzi, del presidente Chimenti e del Coni“.

Casu poi si domanda come la Raggi, dopo uno sbaglio eclatante come quello fatto, abbia il coraggio di riproporsi alle prossime comunali.

Intanto il video è stato sostituito con uno in cui l’arena francese è sparita.

La Ryder Cup è la competizione di Golf più importante al mondo che è a poco dal compiere i 100esimo genetliaco.

La prima sfida ci fu in territorio statunitense nel 1927 e prende il nome dal mercante di spezie britannico con la passione sfrenata per golf.

La manifestazione biennale, è l’unica nella quale l’Europa partecipa come squadra.

La disputa tra i migliori giocatori dei due continenti (12 per ognuno) era prevista nel 2022, ma la pandemia ha portato a slittare l’incontro di un anno.