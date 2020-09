Lara Zorzetto, figlio neonato in incubatrice ‘Non respirava’: il dramma dell’ex di Temptation Island

L’ex protagonista di Temptation Island, Lara Zorzetto, ha parlato del difficile momento vissuto subito dopo la nascita del piccolo Leonardo: ecco cosa è accaduto.

E’ divenuta famosa sul piccolo schermo dopo la partecipazione a Temptation Island, reality show di Canale 5 in cui le coppie compiono il loro viaggio alla scoperta dei sentimenti. Dopo la sua breve esperienza televisiva, Lara Zorzetto è molto seguita sui social dove è solita aggiornare i suoi follower sulla sua quotidianità. Proprio con il popolo del web ha voluto condividere la notizia della sua gravidanza e di tutti i momenti che hanno preceduto il lieto evento.

Di recente, ha festeggiato l’arrivo del piccolo Leonardo, il figlio nato dalla relazione con il suo compagno Mattia. Tramite IG, la giovane ha raccontato di aver vissuto alcuni attimi di paura subito dopo aver messo al mondo il suo piccolo: ecco cosa è successo.

Il 26 agosto, è nato il primo figlio della coppia. Il felice momento è stato oscurato da attimi di paura. Dopo il parto, il piccolo Leonardo è stato sottoposto a determinati cure in quanto sono sorte delle complicazioni. A tal proposito, Laura Zorzetto ha affermato:

“Ero in ospedale, solita visita. Le contrazioni aumentavano sempre di più al punto tale che non sono riuscita neanche a finire la rampa di scale e mi hanno ricoverata d’urgenza ”

E poi ha aggiunto:

“Travaglio, rottura delle acque ma non mi dilatavo più di 5 cm, Leo si girò all’improvviso con la testa, e siamo corsi in cesareo d’urgenza. Perché lo portarono via subito perché non respirava perché ha bevuto del liquido..ora è sotto piccole cure, e speriamo che martedì tutti i risultati siano tranquilli.”

