L’Aquila, tenta di sfuggire al compagno violento e precipita dalla finestra: in gravi condizioni

L’Aquila, tenta di sfuggire al compagno violento e precipita dalla finestra: in...

La donna, una badante 44enne rumena, si era rifugiata in bagno, cercando di scappare dal compagno.

L’uomo, un 46enne di origine straniera, è stato quindi arrestato con l’accusa di violenza sulla donna.

La fuga dalle violenze e la caduta

Risale al 9 dicembre scorso l’ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche. La storia, emersa solo nelle ultime ore, riguarda una donna rumena di 44 anni, residente a L’Aquila.

Come riferisce anche Leggo, la donna sarebbe precipitata da una finestra, per cercare di sottrarsi alle botte del compagno. ù

La vittima si sarebbe chiusa nel bagno dell’abitazione che i due condividevano dallo scorso gennaio. L’uomo ha cercato di sfondare la porta del bagno, così la 44enne ha provato a fuggire dalla finestra, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitata per oltre 7 metri.

Trasferita d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono ritenute ancora gravi, per via delle gravi ferite e traumi riportati nell’impatto con il suolo.

Arrestato per violenza e maltrattamenti

Quel tentativo di violenza nei confronti della sua donna non era di certo il primo di cui si è macchiato il compagno, 46enne di origine rumena.

I carabinieri hanno infatti accertato una condotta violenta da parte dell’uomo, che era solito anche bere e tornare a casa completamente ubriaco.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della donna, che