GB WhatsApp, che cosa centra con WhatsApp? ma soprattutto conviene installarlo? tutti i dettagli sull’applicazione.

Attenti al vostro account WhatsApp, potrete essere bannati a causa di alcuni atteggiamenti: scopriamo il motivo.

Che cos’è GB WhatsApp?

Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata e conosciuta al mondo.

Ogni giorno, apriamo almeno più di due volte l’applicazione sul nostro smartphone.

Per questo può capitare che vari utenti siano attratti alle varie novità che la riguardano.

Ma attenzione, la curiosità a volte non è mai un bene dato che c’è rischio che si utilizzi GB WhatsApp.

Si tratta di una versione modificata di WhatsApp che offre servizi aggiuntivi, ma è considerata meno sicure dal punto di vista della privacy.

Infatti, non c’è lo stesso sistema di crittografia e non sono disponibili sul Google Play Store, ma in genere su siti di terze parti e può essere essere scaricato come APK per gli utenti Android.

GB WhatsApp: i rischi

GB WhatsApp ha avuto molto successo, dato che come abbiamo accennato prima, prevede alcune funzioni extra che l’applicazione originale non ha.

Ad esempio c’è la possibilità di usare contemporaneamente due numeri di telefono o le opzioni avanzate di privacy per nascondere il nostro stato o l’ultimo accesso.

Non è l’unica app di questo genere, infatti ne esistono tante altre come: YOWhatsApp o WhatsApp Plus.

Ma proprio tramite queste applicazioni, i malintenzionati sfruttano queste funzionalità per studiare ed effettuare delle vere truffe per estorcere denaro.

Ma non solo, perché GB WhatsApp può mettere a rischio il vostro account Whatsapp.

Infatti si rischia di essere bannati dal profilo originale se si utilizza questo genere di applicazione.

Che come abbiamo rivelato in precedenza, non è disponibile per il download su negozi popolari come Google Play Store o Apple App Store.

