Lanuvio, 22enne accoltella la fidanzata dopo una lite: ragazza in fin di vita

Drammatica lite a Lanuvio

Una lite sfociata in tragedia quella avvenuta la notte scorsa a Lanuvio, in provincia di Roma. Come riporta anche Today, un ragazzo di 22 anni ha accoltellato la fidanzata 27enne al termine di una lite.

Trasferita d’urgenza all’ospedale di Anzio, la ragazza ha subito due operazioni d’urgenza e ora lotta tra la vita e la morte.

A lanciare l’allarme sono stati i parenti della 27enne, che hanno sentito le urla strazianti della ragazza. Pare che i due stessero litigando, quando il 22enne ha impugnato il coltello da cucina ed ha colpito più volte la fidanzata.

L’accusa per il giovane è di tentato omicidio. Le condizioni della ragazza sono ancora molto gravi per via delle pesanti ferite inferte. I parenti del ragazzo avrebbero raccontato di un grave lutto che ha colpito recentemente il giovane e dal quale non sembrava essersi del tutto ripreso.

L’omicidio a Truccazzano

Quello della notte scorsa è solo l’epilogo di un drammatico fine settimana di violenza sulle donne. Lo scorso sabato notte, infatti, Antonio Vena, 47enne siciliano, ha ucciso la compagna nel sonno con un colpo di fucile.

Pare che Alessandra Cità volesse lasciarlo, nonostante avesse deciso di ospitarlo in questo periodo di quarantena forzata.

La vittima, sua coetanea, lavorava in un’azienda di trasporti del milanese.

Solo qualche settimana fa il drammatico omicidio di Lorena Quaranta, la studentessa 27enne di Medicina, strangolata dal fidanzato al culmine di una lite. Il ragazzo aveva raccontato di aver ucciso la ragazza perché colpevole di avergli trasmesso il coronavirus, ipotesi smentita dai test effettuati su vittima ed omicida.