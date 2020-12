L’anno che verrà, anticipazioni Capodanno 2021 su Rai1: scopri gli ospiti

Capodanno 2021 di Rai 1: ecco tutte le anticipazioni di L’anno che verrà. Scopriamo chi saranno gli ospiti dell’ultima trasmissione del 2020.

Il 2020 sta volgendo al suo termine, su Rai 1 a Capodanno andrà in onda l’ultimo programma dell’anno condotto da Amadeus: anticipazioni della trasmissione L’anno che verrà.

Scopriamo quali artisti intratterranno i telespettatori a casa durante l’ultima notte del 2020.

L’anno che verrà, Capodanno 2021: anticipazioni

Anche quest’anno sta per salutarci, un’annata a dir poco particolare ed unica si concluderà a breve lasciando spazio al 2021 colmo di speranze.

Per rendere il Capodanno 2021 più divertente e leggero sarà nuovamente riproposto il programma L’anno che verrà, una tradizione in casa Rai 1 che si ripete per accompagnare i cittadini nel 2021 con sorrisi. Balli, canzoni e spensieratezza è quello che ci vuole per salutare questo 2020 così cupo e difficile dando il benvenuto al nuovo anno con maggiore positività.

Tutta Italia sarà in casa per il countdown e seguire la fine del 2020 in televisione, ma chi saranno gli ospiti a L’anno che verrà? Il cast di ospiti è stato svelato da Tv Blog e i telespettatori sembrano entusiasti della lista di nominativi diffusa.

Gli ospiti di Capodanno 2021

Nella notte di Capodanno i cantanti che allieteranno i telespettatori a casa tra il 31 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2021 saranno: J Ax, Umberto Tozzi, Gianni Morandi, Rocco Hunt, Ricchi e Poveri. Sembra certo che saranno ospiti del programma L’anno che verrà anche Arisa e Annalisa, due cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo.

La rosa di cantanti, si legge su ultimenotizieflash.it, che terranno compagnia la notte del 31 dicembre 2020 è destinata ad ampliarsi. Sembra che potrebbe partecipare a L’anno che verrà anche Rita Pavone, Zucchero, Ron e Bugo e Loretta Goggi. Per intrattenere anche il pubblico più giovane potrebbero esibirsi i Pinguini Tattici Nucleari.

Non è ancora data certezza sulla partecipazione di Orietta Berti per le sue condizioni di salute dopo aver contratto il Coronavirus: al momento ha dichiarato di star bene la la sua presenza a L’anno che verrà è da confermare.

Molti artisti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo saranno ospiti di L’anno che verrà.

Non resta che sintonizzarci su Rai 1 la sera di Capodanno e scoprire l’intero cast di ospiti e artisti che presenzieranno a L’anno che verrà.