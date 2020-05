Lancio della Crew Dragon di SpaceX per la missione Demo-2: gli USA...

Lancio della Crew Dragon di SpaceX, la società di Elon Musk

Oggi è atteso il lancio della Crew Dragon di SpaceX che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui il mondo pensa di trasportare le persone nello spazio.

Ciò sancisce la fine della dipendenza dalla Russia per il trasporto di astronauti in orbita. Una strategia che stimola le imprese e guarda allo sfruttamento dello spazio.

I lavori sono stati portati avanti con estremo impegno grazie alle Presidenze di George W. Bush, Barack Obama e Donald J. Trump, ma gli Stati Uniti sono finalmente pronti, dopo quasi un decennio, a lanciare gli astronauti americani in orbita dal suolo “a stelle e a strisce”.

“Questa è un’opportunità unica per dire, ‘guarda quanto è luminoso il futuro’”,

ha dichiarato Jim Bridenstine, amministratore della NASA durante una conferenza stampa martedì.

Lori Garver, che ha ricoperto il ruolo di vicedirettore della NASA durante l’amministrazione presidenziale di Obama, ha dichiarato in un’intervista al New York Times, che sperava che questo momento fosse arrivato prima.

Stati Uniti d’America: la fine della dipendenza dalla Russia

Gli Stati Uniti inviarono gli astronauti sulla Luna negli anni ’60 e ’70 e poi costruirono l’unica flotta spaziale al mondo per i viaggi dentro e fuori l’orbita.

Ma la distruzione della navetta Columbia in un incidente del 2003 alla fine lasciò la NASA dipendente da costosi veicoli spaziali russi per trasportare gli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Invece di costruire il proprio sostituto, la NASA sta cedendo la responsabilità di trasportare gli astronauti a una compagnia privata, SpaceX, società fondata dal patron di Tesla, Elon Musk.

Se gli ingegneri del signor Musk riusciranno a mandare in orbita Douglas G. Hurley e Robert L. Behnken, questo cambierà per sempre il modo in cui il mondo pensa di portare le persone nello spazio e di sfruttare lo spazio.

Un lancio di successo potrebbe spianare la strada verso un futuro a lungo immaginato dagli scrittori di fantascienza in cui lo spazio è una destinazione per i terrestri.