Lancio del cassonetto a Savona, pinzato l’autore del tragico gesto: “Motivazioni assurde”

Il lancio del cassonetto a Savona contro un turista è un gesto macabro, ma lo sono ancora di più le motivazioni. Ora la polizia ha pinzato il possibile autore

E’ stato pinzato il presunto autore minorenne del lancio del cassonetto a Savona, mentre il turista lotta per la sua vita.

Turista investito da un cassonetto dei rifiuti

Ci troviamo a Bergeggi dove un ragazzino di 12 anni, turista francese, si trovava in spiaggia a dormire in un sacco a pelo – indisturbato. Ad un certo punto un peso enorme lo travolge dall’alto prendendolo direttamente al volto e alla testa.

Immediatamente soccorso, il giovane è attualmente ricoverato all’Ospedale Gaslini di Genova in prognosi riservata. Come evidenziato dai medici che hanno il ragazzo in cura – il paziente presenta dei gravi traumi cranico facciali ed è imperativo controllare la sua funzione neurologica che potrebbe essere stata fortemente compromessa.

Autore del macabro gesto pinzato dalla Polizia?

Ci sarà una conferenza stampa nelle prossime ore che determinerà il profilo del sospettato, pinzato dalla compagnia di Savona – guidata dal maggiore Dario Ragusa. Un ragazzino minorenne che avrebbe agito senza nemmeno accorgersi di quello che ha fatto durante quella notte.

Utilizzando il condizionale obbligatorio, sembra proprio che al ritorno di una festa tra amici il sospettato potrebbe aver lanciato il bidone dei rifiuti da ubriaco – con uno slancio d’ira o per giocare insieme ai suoi amici.

Non solo perché si indaga anche per una vendetta armata, con alcune persone che vogliono punire chi dorme abusivamente sulle spiagge frequentando le calette.

Due i bidoni lanciati giù dalla scogliera, di cui uno che ha preso in pieno il ragazzino che dormiva dentro il sacco a pelo. Sono stati sentiti tantissimi ragazzi – ma solo uno sembra essere caduto in contraddizioni che hanno portato alla conferma del sospetto.