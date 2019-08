La geo-vulcanologia è, da sempre, una delle materie più affascinanti alle quali avvicinarsi. I vulcani sono “residui” della crosta terrestre del nostro pianeta che sono in perenne stato incerto, controllati da impulsi del nucleo terrestre.

Di recente, Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) si è mostrato particolarmente timoroso in un video pubblicato sul sito web dell’istituto stesso.

Pare, infatti, che lo Stromboli, uno dei vulcani più in attività dell’ultimo periodo, dopo l’esplosione avvenuta nel mese di luglio del 2018:

«Si è mantenuto in stato di apparente instabilità, con esplosioni di ampiezza media o alta nei crateri sommitali. non si possono escludere in futuro altre esplosioni di questo tipo, perché lo Stromboli è un vulcano in attività persistente e ciò determina la presenza di un rischio vulcanico costante».