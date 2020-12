Lana Del Rey ingrassata, riempita di insulti sui social dopo gli scatti rubati – FOTO

Alcuni scatti rubati hanno trascinato la cantante al centro dell’attenzione dei media, sui social i suoi fan sono indignatissimi.

Piovono critiche su Lana Del Rey dopo gli scatti rubati e pubblicati online senza il suo consenso.

La cantante era stata paparazzata mentre camminava per strada e un dettaglio in particolare aveva sconvolto i fan.

Molti utenti erano preoccupati per la sua salute, mentre altri si sono scagliati contro l’artista e l’hanno riempita di insulti.

Scopriamo insieme cos’è successo!

I fan preoccupati per la salute di Lana Del Rey

Lana Del Rey è stata paparazzata mentre si trovata di fronte una clinica ProHealth con il braccio fasciato.

I suoi fan non erano al corrente del problema di salute della loro beniamina e così l’hanno letteralmente invasa di commenti in cui le chiedevano come stesse.

La popstar ha voluto rassicurare tutti e ha pubblicato un post in cui ha spiegato di essersi fatta male mentre stava pattinando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lana Del Rey (@lanadelrey)

Critiche brutali contro l’artista

Mentre i fan si stavano tranquillizzando, consapevoli che Lana stesse, in fondo, ancora bene, si sono fomentati gli haters.

Questi ultimi, infatti, hanno iniziato a insultare la cantante e a dare vita a un vero e proprio body shaming.

I paparazzi, infatti, hanno postato degli scatti rubati che mostrano la cantante ingrassata rispetto a come se la ricordavano tutti.

"Lana Del Rey":

Per i commenti su queste sue recenti foto pic.twitter.com/sseyBT4G73 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 27, 2020

I commenti degli haters hanno offeso Lana Del Rey e hanno obbligato i fan della cantante a intervenire in sua difesa.

Ancora una volta il corpo di una donna diventa oggetto di discussione e critiche. Chissà se l’opinione pubblica, ormai sensibile a queste tematiche, interverrà prendendo posizione.

Non ci resta che augurare a Lana Del Rey una pronta guarigione!