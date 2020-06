Lamponi, un toccasana per il corpo: 10 proprietà benefiche che non sai

I Lamponi sono un toccasana per l’organismo, assumerli regolarmente è un’abitudine salutare! 10 proprietà benefiche essenziali di questo frutto che non sai.

I lamponi freschi sono un vero toccasana per la tua salute, mangiarli più spesso soprattutto d’estate è una sana abitudine che dovresti avere, sai perché?

Deliziosi e morbidi hanno un sapore dolce con una leggerissima punta acidula, sono buonissimi se accostati al cioccolato come nella torta con cioccolato e lamponi freschi oppure semplicemente mangiati così al naturale.

Sono alleati della circolazione e delle donne nel periodo premestruale, mestruale e menopausa ma non solo, quali sono tutte le le proprietà benefiche dei lamponi?

Lamponi: 10 proprietà benefiche che non sai

I lamponi sono ricchi di vitamine preziose per la salute come la vitamina C, A, K e B ma sono anche un’importante fonte di sali minerali tra cui potassio, magnesio, fosforo e sodio.

Le altre importanti qualità benefiche dei lamponi sono:

Ipocalorici e ricchi di acqua (80%): solo 35kcal per 100g Dalla funzione antiossidante contrastano l’azione dannosa dei radicali liberi e aiutano a mantenere la pelle giovane Sono diuretici quindi perfetti per combattere cellulite e ritenzione idrica Ottimi alleati dell’intestino poco regolare L’assunzione dei lamponi è particolarmente indicata nella sindrome premestruale poiché allevia dolore, nervosismo e riequilibra il sistema neurovegetativo della donna Fortificano il sistema immunitario grazie ad antiossidanti e vitamina C Rinforzano il sistema micro-circolatorio: proteggono i vasi sanguigni dalla rottura. Ideali per alleviare il dolore di gambe gonfie e stanche a causa della una cattiva circolazione sanguigna Nemici del diabete: polifenoli e antiossidanti aiutano a tenere sotto controllo il livello di trigliceridi nel sangue prevenendo l’insorgenza del diabete di tipo 2 Utili per curare le mestruazioni dolorose, l’amenorrea e anche i disturbi della menopausa Ricchi di fibre ci fanno sentire più sazie: aiutano a dimagrire e conquistare la tanto desiderata pancia piatta

Leggi anche: Le favolose proprietà benefiche dei mirtilli

Controindicazioni

I lamponi non hanno grandi controindicazioni, assumerne una moderata quantità tutti i giorni non danneggerà il vostro corpo.

Possiedono una forte concentrazione di acido ossalico che, se assunto i grandi quantità, riduce l’assorbimento di zinco e ferro e danneggia i reni.

Evitateli se soffrite di patologie che coinvolgono i reni o avete la gotta. Vi ricordiamo che è sempre bene rivolgersi al proprio medico per una sicura assunzione.

Attenzione, i lamponi ostacolano l’azione di alcuni farmaci come ad esempio quelli che aiutano ad assorbire il ferro! Leggete sempre attentamente il foglietto illustrativo dei medicinali.