In Norvegia sono stati installati lampioni intelligenti, che si illuminano in modo automatico quando passano auto e persone. Si risparmia energia ed emissioni.

In Norvegia sono stati installati lampioni intelligenti con luci LED che si accendono al passaggio di veicoli e persone oppure diventano più luminose quando serve. Si ha un forte risparmio di energia e una buona riduzione di emissioni di CO2.

Le strade norvegesi stanno diventando più green sperimentando il Motion Sensing Street Lighting, cioè un sistema che utilizza lampioni intelligenti per la prima volta che accosta l’eco sostenibilità alla sicurezza in strada.

Il primo impianto di lampioni intelligenti

La prima sperimentazione – come racconta anche Green Me – ha visto un impianto su un tratto di strada di circa 8 chilometri dell’autostrada 155 vicino a Hole, fuori Oslo. Un altro tratto è più lungo ed è di circa 70 chilometri tra Tingvoll, Meisingset, Nordmøre e Sarpsborg, dove le luci al LED si abbassano al 20% se nessuno trainata sul tratto di strada.

Al contrario quando captano un movimento per esempio transitano auto, biciclette o pedoni nell’area, aumentano la potenza. Sono utilizzati dei sensori radar che sono montati sui pali e permettono di variare l’illuminazione in maniera automatica. Secondo l’ingegnere senior delle strade pubbliche Ottar Bjørnstad, si stima che ci sarebbe un risparmio fino al 70-80%.

Questo permette di rientrare dell’investimento in soli 4 o 5 anni. I lampioni intelligenti hanno una vita tecnica di 15-20 anni, per cui dopo aver ammortato la spesa, si avrebbe soltanto guadagno.

Ovviamente una simile tecnologia può essere adatta a zone in cui il traffico non è sostenuto. Non è infatti un problema per la Norvegia investire sul sistema brevettato da Comlight. Il paese è infatti ricco di aeree in cui il traffico è veramente minimo, soprattutto durante la stagione invernale, dove neve e ghiaccio presentano rischi significativi. Su una strada congestionata dal traffico, non è un sistema fattibile.