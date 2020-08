Lampedusa, maxi sbarco di migranti su di un peschereccio

Questa notte Lampedusa è stata protagonista di un nuovo sbarco di migranti. Sarebbero circa 450, infatti, i passeggeri giunti nel porto di Lampedusa a bordo di un peschereccio.

L’imbarcazione è stata dapprima avvistata dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza e successivamente scortata da quest’ultime sino al porto.

La situazione dell’hotspot situato al porto di Lampedusa però non era già delle migliori. Infatti, all’interno della struttura ci sarebbe all’incirca già un migliaio di persone ammassate, circa 10 volte in più della cifra massima consentita.

L’episodio ha scatenato le proteste di una decina di abitanti, i quali, guidati dall’ex senatrice leghista Angela Maraventano, hanno mostrato uno striscione con su scritto “stop immigrati”.

“Da qui non passa nessuno devono passare sul mio cadavere. Dov’è la ministra Lamorgese? Siamo stanchi. Sono tutti tunisini, peraltro, quindi vanno rimpatriati immediatamente”.

Queste le parole della senatrice raccolte da Affari Italiani. Nonostante le proteste però, lo sbarco è proseguito senza intoppi sotto lo sguardo dei carabinieri, incaricati di monitorare la situazione.

“Lampedusa non riesce piu’ a sostenere questa situazione. O il Governo prende decisioni immediate oppure sciopererà tutta l’isola. Non riescono a gestire l’emergenza e ormai la situazione è veramente insostenibile”.