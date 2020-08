Dopo vari tentativi e difficoltà di manovra, la nave-quarantena Aurelia è riuscita ad attraccare al porto di Lampedusa.

È iniziato questa mattina l’imbarco di 250 migranti, ospiti nell’hotspot di Contrada Imbriacola.

L’attracco al porto della nave Aurelia

Nonostante le difficoltà di manovra e i tentativi falliti, la nave-quarantena Aurelia è finalmente riuscita ad attraccare al porto di Lampedusa.

Inizialmente si era valutata anche l’idea di procedere al trasbordo dei migranti tramite le motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza, ma l’ipotesi è stata subito scartata perché considerata pericolosa.

Come riferisce anche l’Ansa, è iniziato in tarda mattinata l’imbarco dei 250 migranti ospiti dell’hotspot di contrada Imbriacola.

Sulla nave verranno imbarcati anche una 15ina di extracomunitari che sono risultati positivi al Covid-19.

Si cerca una collocazione per i migranti

Intanto, la Prefettura di Agrigento, sta cercando di trovare una collocazione per i migranti imbarcati sull’Aurelia. Per questo pomeriggio è previsto anche l’arrivo della nave di linea

“Lampedusa” che, per il momento, prenderà il posto del “Sansovino”.

La Lampedusa è partita stamattina da Porto Empedocle e giungerà sull’isola intorno alle 17 circa.

Sempre per oggi è previsto il trasferimento, tramite il traghetto di linea, altri migranti risultati negativi al tampone rino-faringeo.