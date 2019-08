Tragedia a Lampedusa, si arrampica sul costone e fa crollare massi all’Isola dei Conigli: un ferito

Una piccola tragedia a Lampedusa, dove un uomo si arrampica al costone dell’Isola dei Conigli e fa crollare molti massi. Il ragazzo è intrappolato ma non in pericolo di vita

Grande paura all’Isola dei Conigli di Lampedusa dove, per un gioco pericoloso, il costone si è staccato provocando al caduta dei massi. Vediamo gli aggiornamenti

Caduta massi all’Isola dei Conigli

Notizia in aggiornamento

Ci troviamo nella spiaggia di Tabaccara all’Isola dei Conigli, dove un bagnante ha voluto provare un gioco nuovo ma pericoloso. Per fare una fotografia si è arrampicato sul costone provocando una immediata caduta dei massi.

Il turista è un uomo di 52 anni, che è rimasto incastrato sotto i massi che lui stesso ha fatto cadere durante la sua arrampicata. Immediati i soccorsi ma contrariamente a quanto emerso non sarebbe in pericolo di vita e trasferito al Poliambulatorio.

Ora l’ingresso all’area naturale è stato riaperto, ma sono in corso dei rilievi per verificare che non ci sia pericolo per i bagnanti.